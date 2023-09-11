Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Pendikspor, Georgios Tzavellas ile yollarını ayırdı

Ajans Haberleri
  • 11.09.2023 17:30
  • Giriş: 11.09.2023 17:30
  • Güncelleme: 11.09.2023 17:31
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Pendikspor, Georgios Tzavellas ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Yunan defans oyuncusu Georgios Tzavellas ile yollarını ayırdığını duyurdu

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında kadromuza kattığımız profesyonel futbolcumuz Georgios Tzavellas ile kendisinin ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin fesih işlemi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Georgios Tzavellas'a bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

BirGün'e Abone Ol