Pendikspor ile Fenerbahçe, ligde ilk kez karşılaşacak

Süper Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım unvanına sahip olan Fenerbahçe, bu sezon 9’da 9 yaparken, Pendikspor’u da yenerek seriyi sürdürmek istiyor. İki takım Süper Lig’de ilk kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Pendikspor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da Pendik Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-lacivertliler, 9 maçta 9 galibiyet elde ederek, liderlik koltuğunda oturuyor. Süper Lig’in yeni ekibi Pendikspor ise sezonun ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Konya’da elde ederken, 9 maçta 7 puan topladı ve 18. sırada yer alıyor.



Süper Lig’e bu sezon dahil olan ve tarihinde ilk kez bu ligde mücadele eden Pendikspor, Fenerbahçe ile ligde ilk kez rakip olacak. İki takım daha önce iki kez Türkiye Kupası’nda eşleşti. 14 Aralık 1999’da Pendik’te oynanan 3. tur mücadelesinde ev sahibi maçı 2-1 kazanarak tur atlayan taraf olurken, 2012-2013 sezonunda oynanan 4. tur maçında ise bu kez sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı. Bu süreçte iki tarafın da toplamda ikişer golü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig’de oynadığı 18 maçtan galibiyetle ayrıldı. Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 3 kez de gruplarda mücadele etti. İsmail Kartal’ın öğrencileri, Süper Lig’de de 9 maç oynarken, bu süreçteki tüm maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 18 maçlık galibiyet serisi elde etti. Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir’i de mağlup eden Fenerbahçe, böylelikle 20 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.









