Pendikspor ile Trabzonspor 2. randevuda
Pendikspor, Trendyol Süper Lig’de yarın evinde oynayacağı Trabzonspor ile ligde 2. kez karşılaşacak.
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Pendikspor, yarın saat 16.00’da Pendik Şehir Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar 6 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 11 beraberlikle haftaya 26 puanla 18. sıra başladı. Bordo-mavililer ise 12 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 4 beraberlik sonucunda topladığı 40 puanla 3. sırada bulunuyor.
Pendikspor, Trabzonspor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan müsabakayı 2-1’lik skorla bordo-mavililer kazandı.
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