Pendikspor ile Trabzonspor 2. randevuda

Pendikspor, Trendyol Süper Lig’de yarın evinde oynayacağı Trabzonspor ile ligde 2. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Pendikspor, yarın saat 16.00’da Pendik Şehir Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar 6 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 11 beraberlikle haftaya 26 puanla 18. sıra başladı. Bordo-mavililer ise 12 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 4 beraberlik sonucunda topladığı 40 puanla 3. sırada bulunuyor.

Pendikspor, Trabzonspor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan müsabakayı 2-1’lik skorla bordo-mavililer kazandı.





