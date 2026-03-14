Pendikspor – İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - İstanbulspor maçı yayın bilgisi

Pendikspor – İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol 1. Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri İstanbul derbisi niteliği taşıyan Pendikspor – İstanbulspor karşılaşması olacak. Futbolseverler ise şimdiden “Pendikspor – İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Üst sıraları hedefleyen Pendikspor ile ligde orta sıralarda yer alan İstanbulspor arasındaki mücadele, puan tablosunu doğrudan etkileyebilecek kritik karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Ev sahibi Pendikspor taraftarı önünde galibiyet alarak play-off yarışındaki yerini güçlendirmek isterken, İstanbulspor ise zorlu deplasmandan puan çıkararak sıralamada rahat bir konuma gelmeyi hedefliyor. İşte Pendikspor – İstanbulspor maçı hakkında merak edilen yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar…

PENDİKSPOR – İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak olan Pendikspor – İstanbulspor karşılaşması 14 Mart Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

PENDİKSPOR – İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Siltaş Yapı Pendikspor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadele, haftanın en merak edilen maçlarından biri olarak dikkat çekiyor.

PENDİKSPOR – İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Pendikspor – İstanbulspor karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar mücadeleyi televizyon üzerinden canlı takip edebilecek.

PENDİKSPOR – İSTANBULSPOR MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki konumu dikkat çekiyor. Pendikspor üst sıralarda yer alırken İstanbulspor ise orta sıralarda mücadele ediyor.

Takım Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan Sıra Pendikspor 14 10 6 52 5 İstanbulspor 9 11 10 38 15

PENDİKSPOR – İSTANBULSPOR MAÇI ÖNCESİ ANALİZ

Pendikspor üst sıraları hedefliyor

Pendikspor, ligde topladığı 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Play-off hattındaki konumunu korumak isteyen ekip, sahasında oynayacağı bu kritik karşılaşmadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

İç saha avantajını kullanmak isteyen Pendikspor için bu mücadele, sezon hedefleri açısından oldukça önemli bir sınav olacak.

İstanbulspor deplasmanda sürpriz peşinde

Konuk ekip İstanbulspor ise ligde 38 puanla 15. sırada bulunuyor. Deplasmanda oynayacağı bu karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılmak isteyen ekip, güçlü rakibine karşı sürpriz yapmayı planlıyor.

Orta sıralarda yer alan İstanbul temsilcisi için bu karşılaşma, puan tablosunda daha güvenli bir konuma yükselme fırsatı anlamına geliyor.

PENDİKSPOR – İSTANBULSPOR MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Pendikspor play-off hedefini sürdürmek istiyor.

İstanbulspor orta sıralardan yukarı çıkmayı hedefliyor.

İstanbul derbisi niteliği taşıyan bir karşılaşma.

Trendyol 1. Lig puan tablosunu etkileyebilecek bir mücadele.

Pendikspor ligde kaçıncı sırada?

Pendikspor, 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 52 puan toplayarak ligde 5. sırada yer alıyor.

İstanbulspor ligde kaçıncı sırada?

İstanbulspor, 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 38 puanla ligde 15. sırada bulunuyor.