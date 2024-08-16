Pendikspor - Kocaelispor: 1-2

Pendikspor, 1’inci Lig’in 2’nci haftasında sahasında Kocaelispor’a 2-1 mağlup oldu.

1’inci Lig’in 2’nci haftasında Pendikspor, evinde Kocaelispor’u ağırladı. Pendik Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Ömer Faruk Turtay yönetti. Ömer Faruk Turtay’ın yardımcılıklarını ise Kürşathan Akın ile Abdülhamit Söyler üstlendi. Çekişmeli geçen karşılaşmayı konuk ekip Kocaelispor 2-1 kazandı.

Kocaelispor’a galibiyeti getiren golleri 37 ve 86’ncı dakikada Ryan Mendes kaydetti. Pendikspor’un tek golünü ise 66’ncı dakikada Emeka Eze attı. Bu sonucun ardından Kocaelispor, ligdeki 2’nci maçından da galip ayrılarak puanını 6’ya çıkardı. Pendikspor ise ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.