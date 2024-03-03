Pendikspor-Konyaspor maçının ardından

İbrahim Üzülmez: İyi oynamadık

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olan Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, maçta çok basit hatalar yaptıklarını söyledi.

İbrahim Üzülmez, müsabakanın ardından Pendik Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten İbrahim Üzülmez, şu ifadeleri kullandı:

"İyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. İyi oynamadık. Çok fazla basit hata yaptık. Hücum anlamında kaliteli oyunculara sahip olmamıza rağmen ileride iyi iş çıkartamadık. Rakibi gözlemlediğimizde özellikle Ndao ile arka tarafa çok fazla koşu yapan bir takım olduğunu oyuncularımıza söyledik. Çok basit bir penaltıyla geriye düştük. Böylece rakibin direnci arttı, bizimki azaldı. Çok fazla temas oyununun da içinde olamadık. Konyaspor çok iyi oynamasa da iyi organize oldular. Deplasman takımının yapması gereken her şeyi yaptılar. Bu seviyede hatalar yapınca cezası da kesiliyor. Pes etmeyeceğiz, etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki maçlar zor. O maçlara odaklanmamız gerekiyor. Süper Lig seviyesinde olmaması gereken hatalar vardı bugün. Biz bunları değiştirmeye çalıştık. Bugün başarılı olmadık ama bundan sonraki süreçte başarılı olmaktan başkada yapacak bir şey yok."