Pendikspor - Sivasspor: 2-3
Süper Lig’in 8’inci haftasında Pendikspor, sahasında ağırladığı Sivasspor’a 3-2 mağlup oldu.
Süper Lig’in 8’inci haftasında Pendikspor, sahasında ağırladığı Sivasspor’a 3-2 mağlup oldu.
4’üncü dakikada sağ kanattan Emrah Başsan’ın ceza sahası içine yaptığı ortada savunmadan seken top Barrow’da kaldı. Barrow’un çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
24’üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Burak Kapacak ceza sahasına doğru ilerledi. Burak Kapacak’ın ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Erdem meşin yuvarlağı kornere çeldi.
İlk devre Sivaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
48’inci dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Halil Akbunar’ın sert şutunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kornere çeldi.
57’nci dakikada Emrah Başsan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Manej'in şutunda top ağlara gitti: 0-2.
68’inci dakikada Gökcan Kaya’nın savunma arkasına attığı pasta ceza sahası içinde topla buluşan Erencan Yardımcı’nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.
74’üncü dakikada Midstjö’nün ara pasında topla buluşan Gökcan Kaya’nın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-2.
76’ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Saiz’in şutunda kaleci Erdem topu çeldi. Erdem’in çeldiği topla buluşan Appindangoye'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 2-3.
Mücadele Sivasspor’un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.