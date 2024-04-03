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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Pendikspor, Süper Lig'de Samsunspor'a konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 03.04.2024 09:37
  • Giriş: 03.04.2024 09:37
  • Güncelleme: 03.04.2024 09:37
Kaynak: AA
Pendikspor, Süper Lig'de Samsunspor'a konuk olacak

Pendikspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak. 

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Pendikspor ligde aldığı 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyetle puan cetvelinde 19. sırada yer alıyor. Samsun temsilcisi ise topladığı 36 puanla 12. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan İstanbul temsilcisi, kalan haftalarda kazanacağı puanlarla düşme hattından kurtulmaya çalışacak.

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