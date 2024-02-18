Pendikspor-Trabzonspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-0 yenilen Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdi.

Portekizli teknik adam, Pendik Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İlk yarıda iyi oynadık. Gol fırsatları yakaladık ama değerlendiremedik. İkinci yarıda Alpaslan'ın pozisyonu vardı. Trabzonspor golü buldu ve sonrasında oyunu domine eden taraf oldu. Güçlü bir takıma karşı istemediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.