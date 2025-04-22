Pendik’te 5 katlı binada balkon çöktü: Bina boşaltıldı

İstanbul Pendik’te 5 katlı bir binanın birinci katındaki balkon kısmi olarak çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Olay saat 16.00 sıralarında Alt Kaynarca Mahallesi Karlıca Sokak üzerindeki 5 katlı binada meydana geldi.

Binanın birinci katının balkonunda kısmi olarak çökme meydana geldi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin çalışmalarında, çöken balkonun altında kalan kimsenin olmadığı belirlendi.

İtfaiye ekipleri, balkondan sarkan beton parçalarını levye ile temizledi. Binadaki diğer dairelerin balkonlarında da sıva çatlaklarının olduğu görüldü.

İtfaiyenin çalışmalarının tamamlanmasının ardından belediye ekipleri binada incelemelerde bulundu.

'2 ÇOCUĞUM VARDI EVDE'

Balkonu çöken dairede yaşayan Sultan Devecioğlu, "Ben dışarıdaydım. Çamaşırları asıp sağlık ocağına gitmiştim. O sırada 2 çocuğum vardı evde. Korkmuşlar. Bir kızımda panik atak vardı. Eşim il dışında, duyar duymaz koşarak geldim. Herhangi bir yaralanma olmadı" dedi.

'DEPREM OLDU ZANNETMİŞLER'

Binanın giriş katında yaşayan Ziya Dönergöz, "İşten geldikten sonra haberim oldu. Deprem olduğunu söylediler. Biz de Düzce depremini yaşadığımız için telaşla geldim. Baktık balkon düşmüş. Balkonu çöken dairenin altındaki dairede oturuyorum. Evdekiler deprem olduğunu zannetmiş. Yaralı yok. Balkonun bir kısmı yıkıldı. Eski bir bina, 1999 Düzce depreminde vardı. Neredeyse 40 senelik bir bina. Kentsel dönüşüme girmedi. Belediyeyle görüşmelerimizde binaya ortak olacak kimse bulamadık. Müteahhitte girmiyor" diye konuştu.