Pendik’te 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Pendik’te 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle mahalleli büyük panik yaşadı.

Yangın, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Pendik Güzelyalı Mahallesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında tadilat sırasında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle sokağa dökülen mahalleli büyük panik yaşadı.

Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle apartmanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangına ilişkin çalışma başlattı.