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Pendik’te alev alan otomobil bomba gibi patladı

Ajans Haberleri
  • 19.04.2025 22:54
  • Giriş: 19.04.2025 22:54
  • Güncelleme: 19.04.2025 22:54
Kaynak: İHA
Pendik’te alev alan otomobil bomba gibi patladı

Pendik’te park halindeki otomobilde çıkan yangın sırasında patlamalar meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Olay, saat 19.00 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi Süreyyapaşa Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde olan bir otomobil bir anda alev aldı. Yangın esnasında araçta patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve kısa sürede söndürüldü. O anlar, çevredeki vatandaşların telefon kameralarına yansıdı.

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