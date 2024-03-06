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Pendik’te apartman dairesinde yangın paniği

Pendik’te bir apartmanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 06.03.2024 23:50
  • Giriş: 06.03.2024 23:50
  • Güncelleme: 07.03.2024 00:18
Kaynak: İHA
Pendik’te apartman dairesinde yangın paniği

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Caddesi Gizem Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3. katında saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Şömineden çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede tüm daireye yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında apartman dairesinde maddi hasar oluştu. 

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