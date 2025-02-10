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Pendik’te gecekonduda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Ajans Haberleri
  • 10.02.2025 20:17
  • Giriş: 10.02.2025 20:17
  • Güncelleme: 10.02.2025 20:17
Kaynak: AA
Pendik’te gecekonduda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te gecekonduda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manidar Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan 3 kişi, mahalle sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi.

Dumandan etkilendikleri belirlenen 3 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, gecekonduda hasar oluştu.

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