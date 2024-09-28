Pendik’te hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
İstanbul'un Pendik ilçesinde seyir halindeki hafif ticari bir araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
İstanbul Pendik’te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Pendik Sahil Yolu Kadıköy istikametinde seyreden hafif ticari araç, otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden götürüldü.