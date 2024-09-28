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Pendik’te hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde seyir halindeki hafif ticari bir araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Güncel
  • 28.09.2024 08:56
  • Giriş: 28.09.2024 08:56
  • Güncelleme: 28.09.2024 09:00
Kaynak: AA
Pendik’te hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

İstanbul Pendik’te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Pendik Sahil Yolu Kadıköy istikametinde seyreden hafif ticari araç, otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden götürüldü.

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