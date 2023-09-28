Pendik’te kamyonet park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Pendik’te iddiaya göre yokuş aşağı inen ve yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, park halindeki araçlara çarptı.

Kazada kamyonetin çarptığı başka bir kamyonet ile karşı yönden gelen otomobilde hasar oluştu. Kazada kamyonet şoförü araç içerinde sıkışarak yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi, Trabzon Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ayhan Uygun’un kullandığı kamyonet, yokuş aşağı indiği sırada yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki kamyonete daha sonra da Emre Küçük Akkaya yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada kamyonet şoförü Ayhan Uygun araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan Uygun'u araç içerisinden çıkararak ambulansa aldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Uygun'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan caddedeki araçların kaldırılması için çekici çağırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görgü tanığı Ahmet Vural, "Kamyonet, yağmurun yağmasıyla hızını bilmiyorum ama park halindeki kamyonete vurdu. Ters dönen kamyonet, karşı yönden gelen otomobile vurup kaza meydana geliyor. Kamyonet şoförü sıkıştı. İtfaiye ve ambulansın gelmesiyle kurtardılar" dedi.