Pendik’te okul servisinde cinayet: Şoför, bir kadını silahla öldürdü
İstanbul'un Pendik ilçesinde servis şoförü B.K. isimli erkek, saat 09.00 sıralarında okul servisinde tartıştığı G.Ö. isimli sevgilisi olduğu iddia edilen kadını silahla başından vurarak öldürdü. Aynı silahla intihar girişiminde bulunan B.K, hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da servis şoförü, okul servisinin içerisinde tartıştığı sevgilisi olduğu öne sürülen kadını silahla başından vurarak öldürdü.
Olay, Pendik Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, servis şoförü B.K, sevgilisi olduğu öne sürülen G.Ö. isimli kadınla tartışmaya başladı.
Tartışmanın üzerine silahını çıkaran B.K, G.Ö'yü başından vurdu. Daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu.
İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan G.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, ağır yaralanan B.K. ise hastaneye götürüldü.
Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından cinayetin işlendiği okul servisi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.