Pendik’te otomobil alev alev yandı

Pendik’te seyir halindeki bir otomobil bir anda alev aldı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.



Olay, saat 23.00 sularında Pendik sahil yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre seyir halindeki 06 VZ 752 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Otomobilin kısa sürede alev topuna dönmesiyle sürücü otomobili emniyet şeridine çekerek araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.



