Pendik’te şiddetli rüzgar nedeniyle 4 balıkçı teknesi battı

Pendik’te sahilde bulunan 4 balıkçı teknesi şiddetli rüzgar nedeniyle battı. Oluşan dalgalara dayanamayan bir balıkçı teknesi ise kayalıklara çarparak parçalandı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından, şiddetli rüzgar sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Rüzgar özellikle İstanbul’un sahil kesimlerinde etkili oldu.

Pendik sahilinde de etkili olan kuvvetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sahilde bulunan balıkçı teknelerinden dördü fırtınaya dayanamayarak battı. Bir balıkçı teknesi ise ipinden kurtularak kayalıklara vurdu.

Kayalıklara vuran teknenin parçalandığı gözlendi. Kayalıklara yakın alanda kıyıda bekleyen tekneler ise kuvvetli rüzgarın ve dalgaların dinmesini bekledi.





