Pendik’te silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

İstanbul Pendik’te iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay 00.00 sıralarında Harmandere Mahallesi Emir Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde iki grup karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı. Olay kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

İki grup birbirine silahlarla ateş açtığı kavga sonucu ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay mahallide güvenlik şeridi çekilerek inceleme çalışması yapıldı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.