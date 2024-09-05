Pendik’te taciz olayının yaşandığı börekçide çalışan 2 kişi tutuklandı



Pendik’te Ertuğrul Gazi Caddesi’nde 3 Eylül’de saat 16.00 sıralarında Sarıyer Börekçisi’nde çalışan İ.D., siparişleri bir eve teslim ettikten sonra telefonla evdeki genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti. Bu durumu öğrenen kadının kocası U.B., işletmeyi bastı. U.B. ile işletmede çalışanlar arasında çıkan kavgada U.B. işletme çalışanı İ.D.’yi yaraladı. İşletmenin başka bir çalışanı olan Ö.D.’nin de olaya dahil olmasıyla birlikte U.B. isimli şahıs da yaralandı.



İki şüpheli tutuklandı

Olayın ardından Ö.D. ve İ.D. gözaltına alındı. Şahıslar tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren iki şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, İ.D.’nin ‘cinsel taciz’, Ö.D.’nin ise ‘basit yaralama’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.