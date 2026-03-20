Pendik’te taksi su kanalına uçtu: 3 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Pendik’te TEM Otoyolu’nda bariyerleri aşarak su kanalına düşen takside bulunan 4 kişiden 3’ü yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı; yaralı hastaneye kaldırılırken cenazeler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Kaynak: AA
İstanbul Pendik'te bir taksinin bariyerleri aşarak su kanalına düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 TDE 80 plakalı taksi, TEM Otoyolu Kurtköy mevkisi Ankara yönünde bariyerleri aşarak su kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada taksideki 4 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti.
Taksi içinde sıkışan ağır yaralı ise itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, taksi vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.