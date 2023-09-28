Pendik’te yağmur sonrası trafik kazası: 1 yaralı

Pendik’te yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kamyon içerisinde sıkışarak yaralanan yurttaşı itfaiye ekipleri kurtardı.



Olay saat 09.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Trabzon Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre cadde üzerinde yokuş aşağı seyir halinde olan Ayhan Uygun idaresindeki 06 TG 232 plakalı kamyonet, yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halinde bulunan 17 ND 783 plakalı kamyonete arkadan çarparak savruldu.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, Kars Sokak’tan, caddeye giriş yapmaya çalışan Emre Küçükakkaya yönetimindeki 16 ACG 858 plakalı BMW marka araca çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonette bulunan sürücü Ayhan Uygun araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı gören yurttaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkıştığı yerden yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü ambulans ekibi ile çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



Kazayı gören yurttaş Ahmet Vural, "Yağan yağmur sonrası kayan araç park halindeki araca vurdu. Sonra dönen araç karşı sokaktan çıkan arabaya ters dönerek vurdu. Sürücü yaralandı, ayağı sıkıştı" dedi.