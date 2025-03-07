Pendik’ten 4 gollü galibiyet

Spor Servisi

1. Lig’in 28. haftasında Erzurumspor FK ile Pendikspor karşılaştı. Aktepe Stadı’nda oynanan maçta Pendikspor, Erzurumspor FK’yi deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Erzurumspor, maçın ilk yarısında Eren Tozlu ve Cheikne Sylla ile 2-0 öne geçmesine rağmen 15. dakikada Mustafa Yumlu’nun gördüğü kırmızı kart sonrası maçtan 4-2’lik skorla yenik ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Pendikspor ligde 3 maç aradan sonra galip gelerek puanını 40’a çıkarttı. Erzurum FK ise 45 puanda kaldı.