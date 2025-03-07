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Pendik’ten 4 gollü galibiyet

Spor
  • 07.03.2025 06:00
  • Giriş: 07.03.2025 06:00
  • Güncelleme: 07.03.2025 06:00
Pendik’ten 4 gollü galibiyet

Spor Servisi

1. Lig’in 28. haftasında Erzurumspor FK ile Pendikspor karşılaştı. Aktepe Stadı’nda oynanan maçta Pendikspor, Erzurumspor FK’yi deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Erzurumspor, maçın ilk yarısında Eren Tozlu ve Cheikne Sylla ile 2-0 öne geçmesine rağmen 15. dakikada Mustafa Yumlu’nun gördüğü kırmızı kart sonrası maçtan 4-2’lik skorla yenik ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Pendikspor ligde 3 maç aradan sonra galip gelerek puanını 40’a çıkarttı. Erzurum FK ise 45 puanda kaldı.

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