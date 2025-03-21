Penguen medyası geri döndü: Ülke ayakta, yandaş medya uykuda!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması devam ediyor.

Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda ismin gözaltına alınması sonrası başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda şehirde protesto gösterileri düzenlendi.

On binlerce insanın katıldığı protestolar, iktidara yakınlığıyla bilinen gazete manşetlerinde yer almadı.

Gazetemiz BirGün, bugünkü manşetine protestoları taşıdı. "Darbeyi püskürtecek, memleketi özgürleştireceğiz: #TürkiyeAyakta" manşetinin atılırken, "Saray talimatlı yargı darbesine halkın tepkisi büyük" ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet gazetesi ise bugün "Siyasette ve sokakta ittifak" manşetiyle çıktı.

Evrensel gazetesi ise manşetinde "Gelecek kavgası" başlığını kullandı.

Nefes gazetesi de "Milli iradesinin mesajı" manşetiyle çıktı.

Sözcü gazetesi de birinci sayfasında protestolara yer verdi.

İktidara yakın medyanın gazete manşetleri ise şöyle: