Penguin'in kurucusu Godoff hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü "Penguin" Yayınevi'nin kurucusu ve editörü Ann Godoff, 76 yaşında kanser sebebiyle yaşamını yitirdi.

Penguin Yayınevinden yapılan açıklamada, Godoff'un New York eyaletine bağlı Albany kentinde kanser nedeniyle hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Godoff'un 2003'te kurduğu Penguin Yayınevi, ABD'de bugüne kadar en çok satan kitapları basmasıyla biliniyor.