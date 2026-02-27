Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Penguin'in kurucusu Godoff hayatını kaybetti

ABD'de bugüne kadar en çok satan kitapları basmasıyla bilinen "Penguin" Yayınevi'nin kurucusu ve editörü Ann Godoff, 76 yaşında hayatını kaybetti. Godoff, kanser tedavisi görüyordu.

Dünya
  • 27.02.2026 10:46
  • Giriş: 27.02.2026 10:46
  • Güncelleme: 27.02.2026 10:50
Kaynak: AA
Penguin'in kurucusu Godoff hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü "Penguin" Yayınevi'nin kurucusu ve editörü Ann Godoff, 76 yaşında kanser sebebiyle yaşamını yitirdi.

Penguin Yayınevinden yapılan açıklamada, Godoff'un New York eyaletine bağlı Albany kentinde kanser nedeniyle hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Godoff'un 2003'te kurduğu Penguin Yayınevi, ABD'de bugüne kadar en çok satan kitapları basmasıyla biliniyor.

BirGün'e Abone Ol