Penguin'in kurucusu Godoff hayatını kaybetti
ABD'de bugüne kadar en çok satan kitapları basmasıyla bilinen "Penguin" Yayınevi'nin kurucusu ve editörü Ann Godoff, 76 yaşında hayatını kaybetti. Godoff, kanser tedavisi görüyordu.
Kaynak: AA
Dünyaca ünlü "Penguin" Yayınevi'nin kurucusu ve editörü Ann Godoff, 76 yaşında kanser sebebiyle yaşamını yitirdi.
Penguin Yayınevinden yapılan açıklamada, Godoff'un New York eyaletine bağlı Albany kentinde kanser nedeniyle hayata gözlerini yumduğu belirtildi.
Godoff'un 2003'te kurduğu Penguin Yayınevi, ABD'de bugüne kadar en çok satan kitapları basmasıyla biliniyor.