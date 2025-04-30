Pensilvanya’da fırtına: 2 ölü
Kaynak: DHA
ABD, (DHA) - ABD’nin Pensilvanya eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Yetkililer, eyalette 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini açıkladı.
Meteoroloji uzmanları, olumsuz hava koşullarının bazı bölgelerde tehlike oluşturabileceğini vurgulayarak, bölge sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.