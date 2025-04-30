Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Pensilvanya’da fırtına: 2 ölü

Ajans Haberleri
  • 30.04.2025 17:49
  • Giriş: 30.04.2025 17:49
  • Güncelleme: 30.04.2025 17:49
Kaynak: DHA
Pensilvanya’da fırtına: 2 ölü

ABD, (DHA) - ABD’nin Pensilvanya eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Yetkililer, eyalette 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Meteoroloji uzmanları, olumsuz hava koşullarının bazı bölgelerde tehlike oluşturabileceğini vurgulayarak, bölge sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BirGün'e Abone Ol