Penta Park Sitesi davası: 13 kamu görevlisi hakkında dava açıldı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde Penta Park Sitesi'nin yıkılması ve 115 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili dönemin Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görevli 13 kişi hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla dava açtı. Sanıklar için 22 yıl 6'şar aya kadar hapis ve meslekten men cezası talep edildi.

6 Şubat depremlerinde yıkılan Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde Penta Park Sitesi'nde 115 kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Penta Park A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Başkır, muhasebe müdürü Metin Başkır ve işletme müdürü Özcan Çakmak hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Başsavcılık, kamu görevlileri hakkında da soruşturma izni talebinde bulundu. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi'nin kararıyla 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi.

13 KAMU GÖREVLİSİNE DAVA AÇILDI

Bunun üzerine yürütülen soruşturma sonucunda, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ek iddianame hazırlandı. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı iddianamede, dosyaya giren bilirkişi raporunda kamu görevlilerine "tali kusur" atfedildiği bilgisine yer verildi.

Binanın yapıldığı dönemde Kahramanmaraş Belediyesi'nde gerekli kontrol, izin ve onay işlemlerini yapan Mehmet Dişçeken, Veli Çiftaslan, Fahri Yiğitoğlu, Hacı Mehmet Güner, Osman Yaşar Dağıstanlı, Çetin Hurşitoğlu, Cengiz Şirikçi, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Melike Özdemir, Emre Arıkan, Ahmet Tüfekçi, Hülya Çelik, Mehmet Enver Erdal hakkında kamu davası açıldı.

İddianamede, sanıkların savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi. Ancak bilirkişi raporu ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü yapı proje ve kontrol birimlerinde görev yapan sanıkların, görevlerini ihmal ettikleri ve mevzuata aykırı yapı projelerine onay verdikleri tespit edildi.

MESLEKTEN MEN TALEBİ

Savcılık, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasana neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapse çarptırılmalarını ve ayrıca ilgili meslekleri icradan yasaklanmalarını talep etti.