Pentagon, Çin'in nükleer kapasitesinin büyüme hızının önceki tahminleri aştığını duyurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) raporunda, Çin'in 500'den fazla operasyonel nükleer savaş başlığına sahip olduğunun tahmin edildiği ve bunun, önceki tahminleri aştığı belirtildi.

Pentagon'un Çin'in askeri ve güvenlik gelişmelerine ilişkin yıllık raporunda, Pekin'in 2022'de nükleer genişlemesini sürdürdüğü kaydedildi.

Raporda, "Savunma Bakanlığı, Mayıs 2023 itibarıyla Çin'in 500'den fazla operasyonel nükleer savaş başlığına sahip olduğunu tahmin ediyor ve bu önceki tahminleri aşıyor." ifadesine yer verildi.

Çin'in nükleer savaş başlığı sayısının 2030'da 1000'e ulaşacağı öngörülen raporda, nükleer kapasitesinin gücünü 2035'e kadar arttırmaya devam edeceği tahmini yapıldı.

Raporda ayrıca, Çin'in kara, deniz ve havadaki nükleer dağıtım sistemleri envanterini de arttırdığı aktarıldı.

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu, ABD'nin yaklaşık 3 bin 700 nükleer savaş başlığı stokuna sahip olduğunu, Rusya'nın ise 1550 nükleer silaha sahip olduğunu belirtiyor.