Pentagon: Daha yeni başlıyoruz, İran yanlış hesap içinde

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 1 hafta geride kalırken ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, saldırıların 'daha yeni başladığını' söyledi.

Washington’un İran’a yönelik yönelik saldırılarını sürdürme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Hegseth, Tahran’ın, ABD’nin savaşı sürdüremeyeceğini düşünmesinin “ciddi bir yanlış hesaplama” olduğunu söyledi.

"YETERLİ STOK BULUNUYOR"

ABD ordusunun mühimmat kapasitesine de değinen Hegseth, operasyonların devamı için yeterli stok bulunduğunu söyledi. Savunma ve saldırı sistemleri açısından herhangi bir eksiklik olmadığını belirten Hegseth, ABD’nin askeri envanterinin saldırıları gerekli görüldüğü sürece sürdürebilecek düzeyde olduğunu dile getirdi.

ABD Savunma Bakanı, önceki dönemlerde yürütülen bazı işgallere gönderme yaparken “siyasi doğruculukla yürütülen anlamsız savaşların” aksine mevcut saldırının farklı bir stratejiye dayandığını savundu.

İran’a yönelik askeri hedeflerin genişletildiği yönündeki iddiaları da değerlendiren Hegseth, Washington’un amaçlarının değişmediğini söyledi. “Hedeflerimiz genişlemedi” diyen Hegseth, ABD’nin saldırının başındaki askeri hedeflere bağlı kaldığını dile getirdi.