Pentagon'dan açıklamalar: "İran'da rejim değişti, ilave can kayıplarının olmasını bekliyoruz"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth basın açıklamasında konuşuyor. Hegseth'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"TRUMP OYUN OYNAMIYOR"

"Umarız İran halkı bu inanılmaz fırsatı değerlendirir. Başkan Trump, bu konuda çok netti şimdi zaman, sizin zamanınız dedi. İran güvenlik güçlerine şunu söylemek istiyorum, akıllıca ve doğru karar verin.

Nükleer programlarını yerle bir ettik. Anlaşma yapalım dedik ama kibirli şekilde reddettiler. Sizi durdururuz dedik. Defalarca barışın yolunu denedik. Tekrar ve tekrar içten çabalarla barış için uğraştılar. Ama Tahran müzakerelere yanaşmadı, bizi oyaladı. Bir yandan da füze ve nükleer stoklarını güçlendirdi. Başkan Trump bu oyunları oynamıyor. Artık Trump her zaman ABD ve Amerikalılara önem verir. Askerlerimizi korumak için tereddüt etmez.

"İRAN'DA REJİM DEĞİŞTİ"

Artık savunma pozisyonunda değiliz, savaşçıyız. Umarız İran halkı bu inanılmaz fırsatı değerlendirir. Başkan Trump, bu konuda çok netti şimdi zaman, sizin zamanınız dedi. İran güvenlik güçlerine şunu söylemek istiyorum, akıllıca ve doğru karar verin. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Her geçen gün kapasitemiz artarken İran’ın kapasitesi azalıyor. Bu sözde 'rejim değişikliği savaşı' değil, ancak rejim kesinlikle değişti ve dünya bunun sayesinde daha iyi bir yer oldu."

"İLAVE CAN KAYIPLARININ OLMASINI BEKLİYORUZ"

"Ekibimiz İran donanmasını hedef aldı. Bu tek gecelik bir operasyon değildi. Ortak hedeflerimizi gerçekleştirmemiz biraz vakit alacak. Can kaybı yaşamayı bekliyoruz. Bu büyük bir muharebe operasyonu.

Bu tarihi bir operasyon. Bir süre daha devam edecek. Başkan'a hazırlık aşamasında farklı seçenekler sunduk. Ordumuzun en iyi pozisyonu alabilmesi için gerekli koşulları oluşturduk.

28 Şubat'ta Başkan Trump'tan operasyonu başlatma talimatı aldık. Ölçülü ve muazzam bir saldırı gerçekleştirdik. 1000'den fazla noktayı 24 saatte vurduk. Balistik füze ve istihbarat altyapısını hedef aldık. Siber operasyonlarla iletişimi aksattık. Düşmanımızı kör hale getirdik. Çok hızlı hareket ettik ve hava üstünlüğü sağladık."

Ayrıntılar gelecek...