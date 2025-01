Pentagon'dan Kobani açıklaması: Askeri üs planımız yok

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, yılın ilk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AA'nın aktardığına göre, New Orleans ve Las Vegas’ta meydana gelen saldırıları "trajik" olarak niteleyen ve gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Singh, "Bugüne kadar, New Orleans veya Las Vegas'taki her iki olaya ilişkin Savunma Bakanlığından hiçbir destek talep edilmedi" diye konuştu.

Pentagon Sözcüsü Singh, basın toplantısında ABD ordusunun Suriye’nin kuzeyinde SDG kontrolündeki Kobani'de kentinde yeni bir askeri üs kurup kurmadığı yönündeki soruları, "O haberlerden bazılarını gördüm, Kobani’de askeri üs inşa etme planı yok" şeklinde cevapladı.

Kentte ABD askerinin bulunmadığını öne süren Singh, "Kobani'de şu anda herhangi bir üs kurma planı veya niyeti yok. Bu haberlerin nereden geldiğinden emin değilim" dedi.

Türkiye'nin Kobani'ye operasyon düzenleyeceğine dair iddiaların artmasının ardından ABD'nin bölgedeki askeri tahkimatını artırdığına yönelik haberler çıkmıştı.