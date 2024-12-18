Pentagon'dan Kobani açıklaması: Yakından takip ediyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında Menbiç ve Kobani üzerinde varılan ateşkesi yakından takip etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Günlük basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder Suriye'deki durum ve bölgesel güvenlik çıkarlarıyla ilgili SDG ile iletişim hatlarını açık tutmayı sürdürdüklerini belirtti.

Ryder, "Suriye'deki durumun şu anda kırılgan olduğunu kabul ediyoruz. ABD güçleri, yıllardır DEAŞ'ı yenme misyonu için, özellikle de (Beşşar) Esad rejimi sonrasıyla ilgili olarak SDG ile yakın şekilde çalışıyor ve bu bizim odak noktamız olmaya devam ediyor" dedi.

Ryder, IŞİD'in tekrar güçlenmemesi için de SDG'nin 'önemli bir ortak olmaya devam ettiğini' söyledi.

Bir gazetecinin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın YPG'ye yönelik "kendini feshedeceğini ya da yok edileceğini" hatırlatmasına ilişkin ise Pentagon Sözcüsü, Fidan'ın sözleri hakkında yorum yapmayacağını söyledi.

Ryder, SDG Komutanı Mazlum Abdi'nin Kobani'de 'silahtan arındırılmış bölge' teklifine yönelik ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kobani'de bulunan gruplar, SDG ile diğerleri arasındaki ateşkes görüşmelerini yakından takip ettiğimiz açık. Bence bölgedeki grupların Suriye halkının Esad yönetimi altında olduğundan daha iyi bir hayat yaşamasını sağlamak için buradaki durumdan yararlanmalarını sağlamakta hepimizin çıkarı var. Suriye'deki ABD kuvvetlerinin varlığına gelince, bu, IŞİD'i yenme misyonuna odaklanmış durumda ve bu yüzden odak noktamız bu olmaya devam ediyor."