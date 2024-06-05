Pentagon, Gazze'deki yüzer iskelenin maliyetini yaklaşık 230 milyon dolara düşürdü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), fırtına nedeniyle parçalara ayrılan ve daha önce 320 milyon dolar harcandığı açıklanan Gazze'deki yüzer iskelenin toplam maliyetinin, yaklaşık 230 milyon dolar olarak belirlendiğini duyurdu.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında yüzer iskelenin durumu hakkında bilgi verdi.

Yüzer iskelenin kurulumunun bittiği sıralarda, Pentagon'un toplam tahmini maliyetinin 320 milyon doları bulacağı açıklamasına rağmen Singh, "Ancak sözleşmeli kamyonlar, sürücüler ve ticari gemiler için maliyetlerin beklenenden düşük olması ile İngiltere'nin askerler ve denizciler için deniz aracı katkısı, son maliyet değerlendirmemizi yaklaşık 230 milyon dolara düşürdü" dedi.

Singh, 230 milyon dolar maliyet tahminine son tamir işlemleri ve yeniden kurulum masrafının da dahil olduğunu ifade etti.

Yüzer iskelenin tamir çalışmalarının halen devam ettiğini kaydeden Singh, tarihi kesin olmamakla birlikte bu hafta sonuna doğru tekrar kurulumun yapılabileceğini söyledi.

ABD'nin insani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline iki aydan fazla bir sürede kurduğu ve 17 Mayıs'ta faaliyete geçen yüzer iskelenin bir kaç hafta içinde kötü hava şartları nedeniyle parçalanarak işlevsiz kalması "fiyasko" eleştirilerine neden olmuştu.