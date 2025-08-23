Pentagon, İran raporunun ardından İstihbarat Ajansı Başkanı'nı görevden aldı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) Direktörü Korgeneral Jeffrey Kruse ile Donanma Yedekleri ve Deniz Özel Harp Komutanlığı’nın başındaki iki ismi görevden aldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kruse'nin “artık görev yapmayacağını” bildirirken, DIA, yönetimi geçici olarak Başkan Yardımcısı Christine Bordine’in devraldığını bildirdi. Kruse'nin neden görevden alındığına dair bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan kararın 22 Haziran’da İran’daki üç nükleer tesise düzenlenen saldırıya ilişkin DIA’nın “ağır hasar var ama tamamen yok edilmedi” değerlendirmesinin basına yansımasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Trump yönetimi, İran’ın nükleer kapasitesinin "tamamen yok edildiğini" iddia ediyor.

"ENDİŞE VERİCİ"

New York Times'ın aktardığına göre, Senato İstihbarat Komitesi'ndeki kıdemli Demokrat Partili Virginia Senatörü Mark Warner, tarafsız hizmette uzun bir kariyere sahip olan Kruse'nin görevden alınmasının endişe verici olduğunu söyledi.

Warner, "Bir üst düzey ulusal güvenlik yetkilisinin daha görevden alınması, Trump yönetiminin istihbaratı ülkemiz için bir güvence olmaktan çok bir sadakat testi olarak ele alma konusundaki tehlikeli alışkanlığını ortaya koyuyor" dedi.

ABD DONANMASINDA DA İKİ KOMUTAN GÖREVDEN ALINDI

Savunma Bakanlığı yetkilisi Cuma günü (22 Ağustos) yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ayrıca Deniz Kuvvetleri Yedek Kuvvetleri Komutanı Koramiral Nancy Lacore'u ve Deniz Özel Harp Komutanlığı'nı yöneten Deniz Kuvvetleri SEAL subayı Tuğamiral Jamie Sands'i de görevden aldığını söyledi. Pentagon, görevden almaların nedenini henüz açıklamadı.