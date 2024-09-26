Pentagon: “İsrail'in yakın zamanda Lübnan’a kara harekatı düzenlemesi beklenmiyor”

İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırıları 23 Eylül’den bu yana devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sabrina Singh, İsrail’in yakın zamanda Lübnan’a yönelik bir kara harekatı düzenlemesinin beklenmediğini ifade etti.

Singh, yaptığı açıklamada, “Bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek herhangi bir adım atılmasını kesinlikle istemiyoruz. Diplomatik ve topyekün bir savaşı önleyecek bir çözüm görmek istiyoruz” dedi.

Singh, ayrıca ABD’nin Lübnan'a yönelik saldırılarında İsrail'e istihbarat desteği sağlamadığını da sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'a kara harekatı sinyali verdi. Halevi, Lübnan sınırındaki birliklere, Lübnan'a devam eden hava saldırılarının birliklerin muhtemel kara harekatına zemin hazırlamak için olduğunu ifade etti. Halevi, “Üzerimizden geçen jetleri duyuyorsunuz, bütün gün vuruyoruz. Hem sizin (Lübnan'a) girişiniz ihtimaline karşı bölgeyi hazırlamak hem de Hizbullah'a darbe indirmeye devam etmek için” dedi.