Pentagon: İsrail saldırıya uğrarsa mutlaka savunmaya geliriz
İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sessiz kalan ABD, saldırıya uğraması halinde 'mutlaka' savunmaya geleceğini bildirdi.
ABD, İsrail'in katliamlarına sahip çıkmayı sürdürüyor. Savunma Bakanlığı tarafından (Pentagon) yapılan açıklamada gerilimin tırmanması durumunda ABD'nin İsrail'in yardımına koşacağı belirtildi.
Bakanlığın Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını güçlendirdiğini vurgulayarak, "Artan bölgesel gerilimlerin ışığında, caydırıcılık ve İsrail'in savunması için duruş sergilerken, bölgedeki gerilimi azaltmaya odaklanmaya devam ediyoruz" dedi.
Orta Doğu'daki durumu yakından izlemeyi sürdüreceklerini kaydeden Singh, "İsrail'in saldırıya uğraması durumunda, mutlaka İsrail'i savunmaya geliriz" dedi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, nükleer yakıtla çalışan ve F-35C savaş uçaklarıyla donanımlı USS Abraham Lincoln'ün Orta Doğu'da sorumlu olduğu alana gidişini hızlandırma talimatını verdiğini duyurmuştu.