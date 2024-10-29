Pentagon, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 10 bin Kuzey Koreli asker eğittiğini öne sürdü

Pentagon, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 'haftalar' içinde 10,000 Kuzey Kore askeri konuşlandıracağını iddia etti.



The Guardian'ın haberine göre Pentagon, batılı liderlerin neredeyse üç yıldır süren savaşı şiddetlendireceğini ve bölgedeki ilişkileri sarsacağını söylediği bir hamleyle, Kuzey Kore'nin “önümüzdeki birkaç hafta içinde” Ukrayna savaşında eğitim almak ve savaşmak üzere Rusya'ya yaklaşık 10.000 asker gönderdiğini açıkladı.

Pentagon sözcüsü Sabrina Singh Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kuzey Koreli askerlerin bir kısmının Ukrayna'ya yaklaştığını ve Rusya'nın Ukrayna saldırısını geri püskürtmek için mücadele ettiği Kursk sınır bölgesine gittiklerine inanıldığını söyledi.

Pazartesi günü erken saatlerde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bazı Kuzey Kore askeri birliklerinin halihazırda Kursk bölgesinde bulunduğuna dair Ukrayna istihbarat raporlarını

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ise gelişmelerin küresel bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyledi.

“Rusya ve Kuzey Kore arasındaki bu yasadışı askeri işbirliği uluslararası toplum için önemli bir güvenlik tehdididir ve ulusal güvenliğimiz için ciddi bir risk oluşturabilir” dedi.