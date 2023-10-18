Pentagon Sözcülüğü: İsrail’e inanıyoruz, güveniyoruz

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, İsrail'in Gazze'deki hastaneyi hedef alan saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Gazze’de yaşanan dehşete rağmen Singh, sivillerin hedef alınmaması konusunda İsrail’e güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, dün akaşm basın toplantısı düzenledi. Singh, İsrail’in hava saldırısıyla vurduğu ve en az 500 kişinin öldürüldüğü Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne ilişkin soruları cevapladı.

İsrail’e 'tam desteklerini' yineleyen Singh, en az 500 sivilin öldüğü kaydedilen hastane saldırısıyla ilgili sorulara, şu yanıtı verdi:

“Kesinlikle İsrail'e, Gazze'deki Hamas'ı etkisiz hale getirmesi ve etkili bir şekilde geri püskürtmesi için ihtiyaç duyduğu güvenlik sistemlerini veriyoruz. Bu, masum sivillerin öldürülmesi anlamına gelmiyor.”

İsrailli yetkililerle yapılan görüşmelerde, savaş hukukunun desteklenmesinin mutlak gerekliliğini yinelediklerini aktaran Singh, “İsrail'in çok yetenekli ve profesyonel bir ordusu var. Gazze'de kullandıkları güvenlik yardımının da doğru şekilde Hamas'ı hedef almak için kullanılacağına, aynı zamanda masum sivillerin insani yardım için gidebilecekleri alanlar aramasına olanak sağlanacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Singh, Gazze’de sivillerin ihtiyaç duydukları şeylere sahip olmalarını ve güvenli bölgelere tahliye edilebilmelerini sağlamak için İsraillilerle temaslarını sürdürdüklerini de kaydetti.