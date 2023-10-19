Pentagon: Yemen'den fırlatılan 3 füzeyi vurduk

ABD, Kızıldeniz’de Yemen’den Husiler tarafından fırlatılan füze ve İHA’ları vurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada konuşlu ABD donanmasına ait USS Carney destroyerinin Yemen’den fırlatılan üç füzeyi ve yaklaşık sekiz insansız hava aracını vurduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Kızıldeniz’de konuşlu ABD Donanmasına ait USS Carney’nin Yemen’den fırlatılan 3 füzeyi ve yaklaşık 8 insansız hava aracını vurduğunu belirterek, füzelerin ve insansız hava araçlarının potansiyel olarak İsrail’deki hedeflere doğru fırlatıldığını aktardı.

ABD, Kızıldeniz’de Yemen’den Husiler tarafından fırlatılan füze ve İHA’ları vurdu. ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder yaptığı açıklamada, konuşlu ABD Donanmasına ait USS Carney destroyerinin Yemen’den fırlatılan 3 füzeyi ve yaklaşık 8 insansız hava aracını vurduğunu belirtti. Ryder, “Bu füzelerin ve insansız hava araçlarının neyi hedeflediğini kesin olarak söyleyemeyiz ancak bunlar Yemen’den Kızıldeniz boyunca kuzeye doğru potansiyel olarak İsrail’deki hedeflere doğru fırlatıldı” ifadelerini kullanarak, füze ve İHA’ların su üzerinden düşürüldüğünü açıkladı.

Füzelerin uçuş profiline göre "potansiyel bir tehdit oluşturması" nedeniyle vurulduğunu söyleyen Ryder, "Bölgedeki daha geniş çıkarlarımızı savunma ve Hamas’ın 7 Ekim’de İsrailli sivillere saldırısıyla başlayan çatışmanın bölgesel olarak tırmanmasını ve daha geniş çapta yayılmasını caydırma kapasitesine sahibiz" dedi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla ABD basınına konuşan ABD’li yetkililer, füze ve İHA’ların USS Carney’i hedefi almadığını değerlendirdiklerini aktararak, Husiler tarafından ateşlenen füzelerin USS Carney’den ateşlenen SM2 tipi füzeler tarafından vurulduğunu söyledi. Yetkililer, olayda hiçbir ABD personelinin zarar görmediğini açıkladı.