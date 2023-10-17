Pentagon yetkilisinden 'İsrail'e asker gönderme' açıklaması

İsrail-Filistin çatışmaları 11'inci gününde devam ederken üst düzey bir Pentagon yetkilisi, ABD basınına yaptığı açıklamada bölgeye yaklaşık 2 bin asker gönderilebileceğini ancak mevcut durumda bu askerlerin Gazze veya İsrail'e gitmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın İsrail'e yapacağı ziyarette gündeme gelmesi beklenen kara harekatına ilişkin ABD'nin tutumu merak konusu. Wall Street Journal, ABD'nin bölgeye 2 bin asker göndermeye hazırlandığını, bu personelin bir kısmının 'caydırıcı' olarak İsrail'e gönderilebileceğini yazdı. NBC'ye konuşan üst düzey Pentagon yetkilisi ise mevcut durumda Gazze'ye veya İsrail'e asker yollanmayacağını söyledi.

Ancak ABD'nin bölgeye 2 bin asker takviyesi yapacağı da belirtliliyor. Askerlerin kara harekatına müdahale etmek ya da destek olmak amacıyla İsrail'e yakın bir ülkede konuşlanabilir.

SÜRE 24 SAATE İNDİRİLDİ

Bakanlık kaynağının paylaştığı bilgilere göre, 'Hazır olma' emri alan askeri personel halihazırda 96 saatlik bir 'Konuşlanmaya hazır ol' statüsündeydi ancak bu süre 24 saate indirildi.

BİDEN'IN ZİYARETİ

ABD Başkanı Joe Biden, yarın başlayacak Orta Doğu turunda İsrail, Ürdün, Filistin ve Mısırlı yetkililerle çatışmayı görüşecek. Söz konusu görüşmelerin ardından İsrail'in kara harekatı kararının netleşmesi bekleniyor.