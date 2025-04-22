Pentagon’da 2. Signal krizi

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ABD’de Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Yemen’e yönelik saldırıların konuşulduğu mesaj grubuna eşi ve kardeşini dâhil ettiği iddia edildi. Bu aynı saldırıyla ilgili ikinci Signal krizi oldu.

New York Times (NYT) gazetesi ile CNN televizyonu tarafından gündeme getirilen bu iddianın kanıtlanması hâlinde bu, Hegseth’in ticari bir mesajlaşma uygulaması üzerinden yetkisiz kişilerle hassas askeri bilgileri paylaşmakla suçlandığı ikinci olay olacak.

Geçen ay da yine Signal uygulamasıyla oluşturulan bir başka sohbet grubuna yanlışlıkla Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg eklenmiş, gazeteci Yemen’de Husilere yönelik 15 Mart’ta gerçekleştirilen hava saldırısını önceden öğrenmişti. Gazeteci Jeffrey Goldberg’i Signal grubuna ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ın eklediği belirtilirken aynı grubun üyesi olan Bakan Hegseth, saldırıya ilişkin detayları diğer katılımcılarla paylaşmıştı.

Pete Hegseth’in, bakanlıkta bir rolü bulunmayan eşinin de dâhil olduğu ikinci Signal grubunda da 15 Mart’taki saldırıya dair detayları paylaştığı öne sürülüyor. Bu bilgiler arasında bombardımanlara katılacak Amerikan savaş jetlerinin uçuş programlarının da yer aldığı iddia edildi.

Hegseth’in gazeteci olan eşi Jennifer Rauchet, geçmişte Trump’a yakınlığı ile bilinen Fox News kanalında çalışıyordu. NYT’ye göre Ocak ayında kurulan sohbet grubunda Jennifer’ın yanı sıra Hegseth’in yakın çevresinden onlarca başka isim de bulunuyor. Bakan’ın gruba dâhil ettiği kardeşi Phil ve avukatı Savunma Bakanlığı’nda çalışıyor ancak saldırılara dair ayrıntıları öğrenmeye yetkili değiller.

Pentagon haberi, "Trump’tan nefret eden medya" tarafından üretildiğini iddia ederek yalanladı. Grupta gizli bilgilerin paylaşılmadığını öne süren Bakanlık Sözcüsü Sean Parnell’a göre iddiaların arkasında "öfkeli eski bakanlık çalışanları" var.

Demokratlar ise Hegseth’in görevden alınması çağrısında bulundu.