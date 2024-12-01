Pep Guardiola’dan ayrılık açıklaması

Pep Guardiola, yakın zaman Manchester City ile 2 yıllık sözleşme uzatmasına rağmen ayrılabileceğini söyledi. Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Lig Kupası'nda çıktığı son 6 maçta 5 yenilgi, 1 beraberlik alan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, İngiliz takımındaki geleceğine ilişkin konuştu.

Liverpool maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Guardiola, Lionel Messi, Xavi ve Andres Iniesta gibi yıldızların yer aldığı bir Barcelona takımından ayrıldığını hatırlatarak, Manchester'da da aynı kararı vermekten çekinmeyeceğini söyledi.

"BARCELONA'DAN ÖYLE HİSSETTİĞİM İÇİN AYRILDIM"

NTV Spor'un aktardığına göre 53 yaşındaki teknik direktör, Katalan takımındaki günlerine atıfta bulunarak "Doğduğum kulüp Barselona'daydım. 4 yıl oradaydım ve 14 kupa kazandım. Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olan Messi'm vardı. Neymar da geliyordu. Ama ben 'Gidiyorum' dedim. İnsanlar bana 'Neden Xavi, Iniesta, Puyol gibi Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonluğu kazanan, dünya futbolunu değiştiren oyuncuların bulunduğu bir takımı terk ediyorsun?' diye sordular. Öyle hissettiğim için ayrıldım. Eğer sözleşmemi uzatıyorsam öyle hissettiğim için yapıyorum. Sadece yaptıklarım için burada oturmuyorum." ifadelerini kullandı.

"SORUN OLDUĞUMU HİSSETTİĞİM YERDE KALMAK İSTEMEM"

Guardiola şunları söyledi: