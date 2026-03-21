Pep Guardiola’dan dikkat çeken sözler: “Dünya kaos içinde”

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) finali öncesinde yaptığı açıklamalarla futbolun dışına taşan bir gündem yarattı.

Basın toplantısında Arsenal ile oynanacak final maçına ilişkin soruları yanıtlayan Guardiola, yalnızca karşılaşmaya değil, dünyadaki gelişmelere de değindi. Deneyimli teknik adam, küresel ölçekte yaşanan sorunlara dikkat çekerek, insanların bu tablo karşısındaki tutumunu eleştirdi.

"BUNDAN ÖNEMLİ ŞEYLER VAR"

“Dünyada neler olup bittiğine bakın, inanılmaz bir kaos içindeyiz ve kimse parmağını bile kıpırdatmıyor” diyen Guardiola, yaşananların çoğunun perde arkasında gerçekleştiğini savundu.

Futbol gündeminin bu tablo yanında ikincil kaldığını ifade eden İspanyol teknik adam, “Dünya çökecek ve biz hâlâ bir tarafın ya da diğer tarafın karanlık sanatlarından bahsediyoruz. Bundan daha önemli şeyler var” ifadelerini kullandı.

Manchester City ile Arsenal arasında oynanacak İngiltere Lig Kupası finali, pazar günü saat 19.30’da Wembley Stadı’nda gerçekleştirilecek.