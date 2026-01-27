Pep Guardiola’dan Galatasaray yorumu

Şampiyonlar Ligi lig etabının son maçında Galatasaray, deplasmanda Premier Lig temsilcisi Manchester City’ye konuk olacak. Karşılaşma öncesinde Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray karşısında kazanmak istediklerini vurgulayan Guardiola, “Yarın Galatasaray’a karşı galibiyet hedefliyoruz. Türkiye’deki futbolcuları izledim, hepsi çok iyi oyuncular. Eksiklerimiz var ama elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

SANE VE İLKAY'I ÖVDÜ

Guardiola, kariyerlerini Galatasaray’da sürdüren eski öğrencileri İlkay Gündoğan ve Leroy Sane hakkında gelen soru üzerine ise, “Geri dönmeleri harika. İnanılmaz insanlar. İlkay burada Leroy’dan biraz daha uzun süre kaldı ama ikisi de mükemmel oyunculardı. Kevin De Bruyne ile harika bir bağları vardı. Bernardo Silva’ya benzer şekilde, muazzam karakterler” dedi.

Türk takımlarının iç saha atmosferine de değinen İspanyol teknik adam, futbolculuk döneminde Türkiye’de deplasman deneyimi yaşadığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Teknik direktör olarak Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City ile Türk takımlarına karşı deplasmanda oynamadım. Ancak oyuncularla konuştum, atmosferin inanılmaz olduğunu söylüyorlar. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa’da önemli kulüpler”

Galatasaray’ın oyun gücüne dikkat çeken Guardiola, “En zor yanları sahip oldukları kalite. Osimhen üst düzey bir oyuncu. Kanat oyuncuları çok hızlı. Torreira, Lemina, İlkay gibi tecrübeli isimleri var. Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biriyle karşılaşacağız” şeklinde konuştu.