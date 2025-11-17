Pep Guardiola’dan Katalonya-Filistin maçı öncesi açıklamalar: “Bu sadece futbol değil, yok sayılan bir halkın çığlığı”

Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola, Katalonya ile Filistin arasında yarın oynanacak mücadele öncesi sessiz kalmayı reddetti. İspanya'nın RAC1 radyosuna konuşan Guardiola, karşılaşmayı yalnızca bir “dayanışma maçı” olarak değil, uluslararası kamuoyuna verilen güçlü bir mesaj olarak değerlendirdi.

Guardiola açıklamalarında, Filistin halkının sesi duyulana kadar sessiz kalınamayacağını vurguladı: “Bu sadece sembolik bir maç değil. Artık her şey biliniyor. Filistinliler, bu maç sayesinde dünyanın bir kısmının onları düşündüğünü görecek.”

Futbolseverlere tribünleri doldurma çağrısı yapan Guardiola, dayanışmanın görünür olmasının önemine dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, desteğin sosyal medyada atılan mesajlarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti:

“Sembolizm farkındalık yaratır ama arkasında harekete geçiren bir güç olmazsa anlamı eksik kalır. Bu kez sahne bir futbol maçı… Filistinlilerin bir süreliğine yalnız olmadıklarını hissetmeleri, o tribünlerin onlara neşe vermesi gerekiyor.”

GAZZE'DE YALNIZ BIRAKILDI

Guardiola, Gazze’de yaşananlara ilişkin sözleriyle adeta dünyanın vicdanına seslendi: “Filistinliler yalnız bırakıldı. Biz hiçbir şey yapmadık. Orada doğmuş olmaları onların suçu değil. Hepimiz, koca bir halkın yok edilmesine izin verdik. Zarar çoktan verildi ve telafisi yok. Gazze’de olanları savunabilecek bir insan hayal edemiyorum.”

Çocukların sadece doğdukları coğrafya nedeniyle hayatlarını kaybettiğini söyleyen Guardiola, dünya liderlerine güveninin kalmadığını da açıkça dile getirdi: Filistin Milli Takımı, yarın Barselona’daki Olimpiyat Stadı’nda Katalonya Milli Takımı ile özel bir dayanışma karşılaşmasına çıkacak. Mücadele, Gazze’de süren yıkıma dikkat çekmek ve Filistin halkına uluslararası dayanışma mesajı vermek amacıyla düzenleniyor.