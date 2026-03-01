Pep Guardiola’dan Leeds taraftarına tepki: “Dinlere ve çeşitliliğe saygı gösterilmeli”

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Leeds United maçında Müslüman futbolcuların oruçlarını açmaları için verilen araya yönelik tribün tepkilerini eleştirdi.

Premier Lig’in 28. haftasında Manchester City, deplasmanda Leeds United’ı 1-0 mağlup ederken, karşılaşmanın 13. dakikasında Müslüman oyuncular için kısa bir oruç molası verildi. Bu sırada Leeds tribünlerinden yükselen ıslık ve yuhalama sesleri dikkat çekti.

"SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Guardiola, tepkilere sert bir dille karşı çıktı. Tecrübeli teknik adam, “Modern dünyada yaşıyoruz. Bugün dünyada neler olup bittiğine bir bakın. Dinlere saygı gösterilmeli, çeşitliliğe saygı gösterilmeli. Mesele bu” ifadelerini kullandı.

Söz konusu uygulamanın kulüplerin değil, Premier Lig yönetiminin kararı olduğunu vurgulayan Guardiola, “Bu bir kural. Bunu biz söylemedik. Premier Lig, ‘Oruç için bir ya da iki dakika ara verebilirsiniz’ dedi” şeklinde konuştu.

Premier Lig, 2021 yılından bu yana ramazan ayı süresince Müslüman futbolcuların oruçlarını açabilmeleri için maçların kısa süreli olarak durdurulmasına izin verdi.