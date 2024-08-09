Pepe, futbolu bıraktı

Portekizli dünyaca ünlü savunma oyuncusu Pepe, futbolu bıraktığını açıkladı. 41 yaşındaki yıldız oyuncu, son 5 sezonu Porto'da geçirdi.

Alagoano altyapısında futbola başlayan Pepe, sırasıyla Maritimo, Porto, Real Madrid ve Beşiktaş'ta oynadı.

2007'de Porto'dan Real Madrid'e 30 milyon euro karşılığında transfer olan Pepe, İspanyol devinde 10 sezon geçirdi. Pepe, Madrid kariyerinin ardından Beşiktaş'a geldi ve 2 sezon siyah-beyazlı ekipte forma giydi.

Daha sonra Porto'ya dönen Pepe, kariyerinin son 5 sezonunu burada geçirdi.

33 KUPA KAZANDI

Portekiz futbol tarihinin önde gelen savunma oyuncularından biri olan Pepe, kariyeri boyunca 3'ü Şampiyonlar Ligi biri de Avrupa Şampiyonası olmak üzere toplam 33 kupa kazandı.

2 REKORUN SAHİBİ

Son olarak EURO 2024'te milli takım formasını giyen Pepe, turnuva tarihinde oynayan en yaşlı oyuncu oldu. Portekizli stoper, 8 Kasım 2023'te Şampiyonlar Ligi müsabakasında kaydettiği golle bu turnuvada gol atan en yaşlı oyuncu olmuştu.