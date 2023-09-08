Pepe, Trabzonspor için Türkiye'de

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Nicolas Pepe Türkiye'ye geldi.

Trabzonspor ile prensipte anlaşmaya varan Arsenal'in sağ kanat oyuncusu Nicolas Pepe, İstanbul'a geldi. Pepe'yi taşıyan özel uçak sabaha karşı 04.30 sıralarında İstanbul'a indi.

Sağlık kontrollerinin ardından 28 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun bordo mavili takıma resmi imzayı atması bekleniyor.

Pepe İstanbul yolculuğu sırasında uçakta çektiği videoda şunları söyledi:

"Merhaba Trabzonspor taraftarı, bu kulübe katıldığım için çok mutluyum. Başka takımlardan birçok teklifler aldım ancak bu sezon şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim. Bu sezon sizinle birlikte birçok başarı kazanmak istiyorum. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Tekrar şampiyon olmak istiyorum. Haydi Trabzon, yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon."

"Buraya; şampiyon olmak ve başarılar kazanmak için geldim"



Nicolas Pepe pic.twitter.com/sh4qNudmtV — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 7, 2023

EN PAHALI TRANSFERİ YAPAN OYUNCU



Pepe, Türkiye'ye gelen futbolcular arasında kariyeri boyunca en pahalı transferi yapan oyuncu olarak kayıtlara geçti. Pepe, 2019'da Lille'den Arsenal'e 80 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Premier Lig'de Arsenal formasıyla 3 sezonda çıktığı toplam 80 maçta 16 gol 9 asist kaydeden Pepe, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Nice'de geçirdi.

Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna katacağı Pepe, geçen sezon Fransa Ligi'nde 19 maçta 6 gol kaydetti.