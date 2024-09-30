Pera Film’den Cadılar Bayramı seçkisi

Kültür Sanat Servisi

Pera Film, Cadılar Bayramı kapsamında özel bir seçki sunuyor. “Korkunun Yüzleri” adlı program 18-31 Ekim arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda izleyiciyle buluşacak. "Korkunun Yüzleri" başlıklı bu özel programda insan doğasının karanlık köşelerine ışık tutan iki kült korku filmi sinemaseverlerle buluşacak.

İzleyicilere yalnızca dehşetin sınırlarını zorlayan bir deneyim yaşatmakla kalmayan, aynı zamanda korkunun toplumsal ve psikolojik katmanlarına da derin bir bakış sunan programda, usta yönetmen Brian De Palma’nın yönettiği Günah Tohumu ile David Robert Mitchell imzalı Peşimdeki Şeytan yer alıyor.

Başrollerinde Maika Monroe, Keir Gilchrist, Olivia Luccardi ve Bailey Spry’ın yer aldığı Peşimdeki Şeytan, sürekli tırmanan bir gerilim duygusu eşliğinde paranoya, güvenlik ve gençliğin masumiyetinin kaybı gibi temalar üzerinden metaforlarla dolu bir anlatıyı takip ediyor. Klasik slasher korku ögelerini özgün bir bakış açısıyla yeniden yorumlayan yapıt, 2000’li yılların en önemli gerilim filmlerinden biri olarak kabul görüyor.

Stephen King’in romanından usta yönetmen Brian De Palma tarafından sinemaya uyarlanan ve vizyona girdiği yıl iki dalda Oscar Ödülü’ne aday gösterilen Günah Tohumu’nda ise içe kapanık ve utangaç bir genç olan Carrie White’ın uğradığı zorbalıkların ardından telekinetik güçlerini keşfetmesiyle yaşanan dehşet verici olaylar anlatılıyor.